TV yayın akışı 5 Ağustos Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

5 Ağustos Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 5 Ağustos Salı tv yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:30 – Yaprak Dökümü
12:00 – Kanal D Haber Gün Arası (Canlı)
13:00 – Uzak Şehir
16:00 – Aşk-ı Memnu (Tekrar)
18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)
20:00 – Umudumuz Şaban
21:45 - Umudumuz Şaban
23:45 - Yerli Dizi / Sinema
01:30 - Zalim İstanbul
03:45 - Kuzey Güney
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:58 – İstiklal Marşı
06:00 – Ege'nin Hamsisi
08:35 – Kod Adı Kırlangıç
10:00 - Kendi Düşen Ağlamaz
13:00 - Seksenler
14:15 - Teşkilat
17:45 - Kim Gitsin?
19:00 – Ana Haber (Canlı)
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 – Yabancı Sinema "Sessiz Saat"
22:05 - Gönül Dağı
01:25 - Leyla ile Mecnun
04:10 - Seksenler
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 – Siyah Kalp
09:00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 – Bahar
15:00 – Kızılcık Şerbeti
18:25 – Show Ana Haber (Canlı)
20:00 – Güldür Güldür Show
23:45 - Hadi Hayırlısı: Istakoz'un Haritası
01:45 - Kızılcık Şerbeti
04:00 - Hadi Hayırlısı: Istakoz'un Haritası
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 – Menajerimi Ara (Tekrar)
09:00 – Ada Masalı (Tekrar)
11:00 – Aramızda Kalsın
13:30 – Kiralık Aşk (Tekrar)
16:15 – Erkenci Kuş (Tekrar)
19:00 – Star Haber (Canlı)
20:00 – Bayi Toplantısı
22:30 - Bayi Toplantısı
00:45 - Aramızda Kalsın
02:30 - Kiralık Aşk
04:30 – Erkenci Kuş (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 – Kahvaltı Haberleri (Canlı)
10:00 – Kader Oyunları
13:00 – atv Gün Ortası
14:00 – Sen Anlat Karadeniz
17:00 - Sağ Salim 2: Sil Baştan
19:00 – atv Ana Haber (Canlı)
20:00 – Güven Bana (Yarışma Programı)
23:20 – Aile Saadeti
02:20 - Bir Gece Masalı
05:10 - Bir Küçük Gün Işığı
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 – Tuzak
07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 - Oynat Bakalım
09:30 - Gazete Magazin
13:00 - Yaparsın Bilirim
16:00 – MasterChef Türkiye
20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 – Yaparsın Bilirim
03:30 - Gazete Magazin Yaz
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 – Çalar Saat
10:00 – Yasak Elma
12:45 – Sen Çal Kapımı
15:30 – Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16:30 – Karagül
19:00 – NOW Ana Haber (Canlı)
20:00 – Yetenek Sizsiniz (Yeni Bölüm)
00:15 – İlk Buluşma
02:15 - İnadına Aşk
04:00 – Son Yaz
06:00 – Karagül (Tekrar)