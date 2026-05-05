5.05.2026 09:29:00
TV yayın akışı 5 Mayıs Salı! Bugün hangi kanalda ne var?

5 Mayıs 2026 Salı günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV18 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 5 Mayıs Salı günü ekranlara gelecek olan yapımlar...

Haftanın ikinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Salı gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 5 Mayıs Salı yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI 

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 atv Ana Haber

19:45 Kupa Günlüğü

20:00 Beşiktaş - Konyaspor

22:40 A.B.İ

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:45 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Beyaz’la Joker

23:15 Eşref Rüya

NOW TV  YAYIN AKIŞI 

07:30 İlk Bakış

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yasak Elma  

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Kıskanmak

19:00 Now Ana Haber

20:00 Kıskanmak

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08:00 Cansu Canan ile Yeni Sayfa

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Tokatçı

21:45 Delikanlı

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 Aramızda Kalsın  

19:00 Star Haber

20:00 Hababam Sınıfı Güle Güle

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:45 Beni Böyle Sev

09:25 Adını Sen Koy

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

13:55 Benim Adım Melek

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

22:00 Arsenal – Atletico Madrid

TV8 YAYIN AKIŞI 

07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

12:30 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026

