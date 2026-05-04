Uzak Şehir dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Uzak Şehir dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Boran’ın açtığı video Meryem’in saklamaya çalıştığı gerçeği ortaya döker. Dengeler bir anda değişir. Suskunluklar sorgulanır. Ve en çok Alya ile Cihan arasındaki o ince çizgi çatırdar. Alya uzaklaştıkça, Cihan kontrolden çıkar. Kıskançlık büyür. Ve Cihan, Engin’le karşı karşıya gelir. Alya ise ilk kez bu öfkenin nereye varabileceğini görür. Nare’nin bebeğiyle ilgili gelişme, aileyi sarsar. Cihan, Alya’yla arasındaki çatlakla cebelleşirken başka bir izin peşine düşer. Zerrin’in süt anneliği üzerinden başlayan iz görünenin çok ötesine uzanır. Kaya şüphelenir. Ve bu kez peşini bırakmaz. Meryem’in Cihan’dan istediği yardım ise hiç beklenmeyen bir ismin kapısını aralar. Gerçekler ortaya çıktıkça hiçbir şey eskisi gibi kalmayacaktır.

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Meryem’in eski kocası, Alya için tehdit oluşturmaya başlayınca Cihan, onu korumak için tüm önlemleri alır. Alya ise Boran’la yaptığı anlaşmayı çiğnememek adına Cihan’a karşı direnir ve oğlundan ayrı kalmamak için süreci kendi bildiği şekilde yönetmeye karar verir. Öte yandan Cihan ve Alya’nın desteğini alan Kaya, kaçırdığı bebekle ilgili şüphelerini ortadan kaldırmak için DNA testi yaptırır. Bu sırada konağa adım atan Müjgan da Meryem’in konakta kalabilmesi için tehlikeli bir hamle yapar. Bu hamleyi sezen Sadakat ise içine düşen şüpheyi büyütmeye karar verir. Albora’da tüm bunlar yaşanırken, Alya’nın etrafında fark etmediği bir tehlike giderek büyümektedir. Engin’in iyi niyetle yaptığı davetin masum olmaması hem Alya’yı hem de Cihan Deniz’i büyük bir riskin içine sürükler. Cihan, Alya’yı tehlikeden uzak tutmaya çalışırken kontrolü elinde tutmayı başarabilecek midir?

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Uzak Şehir dizisinin 60. bölümü 4 Mayıs Pazartesi akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.