TV yayın akışı 6 Mart Cuma! Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

Haftanın beşinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Cuma gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 6 Mart Cuma yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
06:30 Zembilli
07:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
18:30 Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:35 ATV Ana Haber
20:00 Zorla Güvenlik
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 İkizler Memo-Can
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:15 Arda'nın Ramazan Mutfağı
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:00 Bir Ramazan Akşamı
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
NOW TV YAYIN AKIŞI
06:15 Karagül
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Bir Gün
12:30 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Sahtekarlar
17:45 Refika'yla Özlediğimiz Ramazanlar
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Yeraltı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
10:45 Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Sefirin Kızı
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Pelin ve Tahsin Mutfakta
18:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Dizi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07:00 Kalk Gidelim
08:50 Adını Sen Koy
10:00 Kur'an'ın Mesajı
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:20 Seksenler
13:50 Vefa Sultan
15:30 Kur'an'ın Mesajı
16:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
17:45 Ramazan Sevinci
19:20 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Taşacak Bu Deniz
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
12:30 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın
15:45 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Ada Günlüğü