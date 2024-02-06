TV yayın akışı 6 Şubat Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 6 Şubat Salı günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Üç Kız Kardeş
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yabani
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Son Kale Hacıbey
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Survivor All Star 2024
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Miraç Kandili Özel
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kod Adı: Olympus
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kod Adı: Olympus (Yabancı Sinema)
22:30 Kapımdaki Casus (Yabancı Sinema)
00:30 Kod Adı: Olympus (Yabancı Sinema)
02:30 Kızılcık Şerbeti
05:30 Yeni Gelin
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
00:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Miraç Kandili Özel
01:20 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi
04:30 Mutfak Bahane
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:45 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Camdaki Kız
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:30 Miraç Gecesi Özel
20:00 Üç Kız Kardeş
00:15 Yargı
03:00 Gelinim Mutfakta
05:00 Afilli Aşk
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Erkenci Kuş
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Son Kale Hacıbey (Yerli Sinema)
22:00 Son Kale Hacıbey (Yerli Sinema)
23:55 Halil Necipoğlu İle Miraç Kandili
01:30 Yerli Dizi Tekrarı
04:00 Erkenci Kuş
05:30 Söz
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 8'de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:15 Survivor All Star 2024
12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Cevap Ver Türkiye
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Aramızda Kalmasın
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:40 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
05:50 İncir Ağacı
07:10 Bir Sevdadır
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:10 Kod Adı Kırlangıç
14:40 Tek Yürek 4.17 Özel
15:40 Felaketin Ardından Afad
16:10 Yeniden Hayat 04.18
17:10 Hayata Tutunmak
17:40 Lingo
19:00 Ana Haber
19:50 İddiaların Aksine
20:00 Miraç Kandili Özel
22:00 Dr. Erkan Aydın İle Miracın Konağı Mescid-İ Aksa
23:30 Hayata Tutunmak
00:00 Bir Sevdadır
02:40 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
05:10 Kapanış
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Yabani
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Yabani
00:00 Şahane Hayatım
02:30 Fatih Savaş İle Miraç Kandili Özel
03:15 Gaddar
05:15 Kefaret
06:00 Her Yerde Sen
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