TV yayın akışı 7 Ağustos Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

7.08.2025 09:53:00
Haber Merkezi
Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 7 Ağustos Perşembe günü tv yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI

10:00 Kader Oyunları

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

17:00 Oflu Hoca'nın Şifresi

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:00 Aile Saadeti

00:50 Taşıyıcı

02:40 Bir Gece Masalı

05:20 Ateş Kuşları

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:30 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Uzak Şehir

16:00 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi

21:45 Yer Çekimi

23:30 Yer Çekimi

00:00 Thor

00:30 Ay'ın Köpek Balığı Yüzü

02:00 Zalim İstanbul

04:45 Kuzey Güney

NOW TV YAYIN AKIŞI

10:00 Yasak Elma

12:45 Sen Çal Kapımı

15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası

16:30 Karagül

19:00 NOW Ana Haber

20:00 4N1K 2

22:00 Benim Kocam Yapmaz

00:00 Transfer Dosyası

01:30 İlk Buluşma

02:15 İnadına Aşk

04:00 Son Yaz

SHOW TV YAYIN AKIŞI

09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 Hayat Bayram Olsa

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 İkinci Şans

00:00 Aykut Enişte

01:45 Hanzo

03:00 Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:00 Ada Masalı

11:00 Aramızda Kalsın

13:30 Kiralık Aşk

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Canım Kardeşim

21:45 9 Kere Leyla

23:50 9 Kere Leyla

00:00 Ölümcül Sır

00:20 Ölümcül Sır

02:20 Aramızda Kalsın

04:00 Kiralık Aşk

TRT 1 YAYIN AKIŞI

10:00 Kendi Düşen Ağlamaz

13:15 Seksenler

14:25 Teşkilat

17:45 Kim Gitsin?

18:55 İddiaların Aksine

19:00 Ana Haber

20:00 Viking - Başakşehir

22:00 Yeniden Başlamak

00:00 Gönül Dağı

02:35 Leyla ile Mecnun

05:35 Seksenler

TV8 YAYIN AKIŞI

09:30 Gazete Magazin Yaz

13:00 Yaparsın Bilirim

16:00 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

00:00 MasterChef Türkiye

00:15 Yaparsın Bilirim

03:30 Gazete Magazin Yaz

