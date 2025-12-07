Cumhuriyet Gazetesi Logo
TV yayın akışı 7 Aralık Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

7.12.2025 10:25:00
Haber Merkezi
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 7 Aralık günü tv yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI

07.30 atv’de Hafta Sonu

10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11.20 Dizi TV

12.10 Gözleri KaraDeniz

14.20 Kuruluş Orhan

16.50 Cash Out 2

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Yabancı Damat

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

13.00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13.45 Arda ile Omuz Omuza

14.40 Uzak Şehir

18.30 Kanal D Haber

20.00 Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti

22.45 Son Ültimatom

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13.00 Kıskanmak

16.00 Sahtekarlar

19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Sahtekarlar

00.00 Efsane Futbol

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

06.00 Yeni Gelin

08.00 Gırgıriye

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Bahar

15.30 Rüya Gibi

18.25 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Bahar

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kiralık Aşk

09.00 Hayat Bazen Tatlıdır

11.00 Tülin Şahin İle Moda

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15.30 Kral Kaybederse

19.00 Star Haber

20.00 Çarpıntı

TV8 YAYIN AKIŞI

08.00 Oynat Bakalım

08.45 Gençlik Rüzgarı

10.00 Gazete Magazin

17.30 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye/ Yeni Bölüm

