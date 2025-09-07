Cumhuriyet Gazetesi Logo
TV yayın akışı 7 Eylül Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

7.09.2025 11:14:00
Haber Merkezi
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 7 Eylül Pazar günü tv yayın akışı...

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Güzel Günler

08:00 Cımbız Ali

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Aşıksın

14:45 Acele Koca Aranıyor

16:30 Nereye Bakıyor Bu Adamlar?

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Hedefim Sensin

22:30 7. Koğuştaki Mucize

01:15 Hedefim Sensin

03:00 Nereye Bakıyor Bu Adamlar?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça (Yeni Bölüm)

09:45 Magazin D Pazar (Yeni Bölüm)

13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi (Yeni Bölüm)

13:45 Baba Yadigarı

16:15 Derinlerdeki Dehşet

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)

20:00 Kuralsız Sokaklar (Yeni Bölüm)

22:15 Kuralsız Sokaklar

23:40 2 Başlı Köpek Balığı

01:30 2 Başlı Köpek Balığı

03:00 Poyraz Karayel

04:30 5N1K

04:50 Kuzey Güney

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:33 İstiklal Marşı

05:35 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

06:25 Kara Tahta

09:10 Adını Sen Koy

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

15:55 Teşkilat

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema "On Üç Yaşam"

02:00 Seksenler

03:40 Teşkilat

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Menajerimi Ara

08:30 İstanbullu Gelin

10:00 Aramızda Kalsın (Tekrar)

12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk

14:15 En Güzel Bölüm

14:30 Kral Kaybederse

17:45 Söz

19:00 Star Haber – Canlı

20:00 Çarpıntı

03:00 Türk Müziği

04:00 Dürüye'nin Güğümleri

05:30 Söz

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:20 Dizi TV

12:10 Gözleri Karadeniz

15:00 Can Borcu

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Gözleri Karadeniz

03:00 Kardeşlerim

05:30 Ateş Kuşları

TV8 YAYIN AKIŞI

08:00 Oynat Bakalım

08:45 Gençlik Rüzgarı (Yeni Bölüm)

10:00 Gazete Magazin Yaz (Yeni Bölüm)

14:15 İtiraf Et

16:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 MasterChef Türkiye

02:30 Gazete Magazin

04:00 Gençlik Rüzgarı

05:00 Dizi

NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu (Canlı)

11:15 Kirli Sepeti

13:45 Yasak Elma

16:00 Şevkat Yerimdar

19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu (Canlı)

20:00 Sağ Salim 3: Ölü Ya Da Diri

00:45 İlk Buluşma

01:45 Her Yerde Sen

04:30 Son Yaz

06:00 Karagül

