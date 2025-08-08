TV yayın akışı 8 Ağustos Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cumhuriyet Gazetesi Logo
8.08.2025 09:22:00
Haber Merkezi
Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 8 Ağustos Cuma günü tv yayın akışı...

Image

ATV YAYIN AKIŞI

10:00 Kader Oyunları

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

17:00 Yok Artık 2

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Malefiz

21:50 Malefiz

23:50 Aile Saadeti

02:30 Bir Gece Masalı

05:00 Ateş Kuşları

Image

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:30 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Uzak Şehir

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Kuralsız Sokaklar

21:45 Kuralsız Sokaklar

23:45 Mega Deprem

01:30 Mega Deprem

03:00 Zalim İstanbul

05:00 Kuzey Güney

Image

NOW TV YAYIN AKIŞI

10:00 Yasak Elma

12:45 Sen Çal Kapımı

15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası

16:30 Karagül

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Sağlık Oluversin Gari

23:00 Şevkat Yerimdar

01:00 Aşk Mantık İntikam

03:30 İnadına Aşk

04:15 Son Yaz

Image

SHOW TV YAYIN AKIŞI

09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 Evlidir Ne Yapsa Yeridir

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Hedefim Sensin

22:30 Ay Lav Yu

00:30 Hedefim Sensin

02:15 Ay Lav Yu

03:30 Kızılcık Şerbeti

Image

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:00 Ada Masalı

11:00 Aramızda Kalsın

13:30 Kiralık Aşk

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Kibar Feyzo

21:45 Bana Masal Anlatma

00:00 Bana Masal Anlatma

01:45 Aramızda Kalsın

03:30 Kiralık Aşk

05:30 Erkenci Kuş

Image

TRT 1 YAYIN AKIŞI

10:00 Kendi Düşen Ağlamaz

13:15 Seksenler

14:15 Teşkilat

17:45 Kim Gitsin?

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Ejderhanı Nasıl Eğitirsin

22:15 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı

01:50 Leyla ile Mecnun

Image

TV8 YAYIN AKIŞI

09:30 Gazete Magazin Yaz

13:00 Yaparsın Bilirim

16:00 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Yaparsın Bilirim

03:30 Gazete Magazin Yaz

