TV yayın akışı 8 Mart Pazar! Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

8 Mart Pazar günü televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Pazar gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve filmleri ile 8 Mart Pazar günü tv kanallarının yayın akışı belli oldu. İşte, bugünkü program rehberi...

ATV YAYIN AKIŞI

07.30 atv’de Hafta Sonu

10.00 Aynı Yağmur Altında

13.15 Dizi TV

12.50 A.B.İ

16.00 C Takımı 2

17.45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

19.30 atv Ana Haber

20.00 Aynı Yağmur Altında

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 İkizler Memo

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

12.45 Pazar Gezmesi

13.45 Arda’nın Ramazan Mutfağı

14.30 Uzak Şehir

18.00 Bir Ramazan Akşamı

19.00 Kanal D Haber

20.00 Indiana Jones ve Kader Kadranı

23.15 Indiana Jones ve Kader Kadranı

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13.00 Avrupa’dan Anadolu’ya: Köprüler

14.00 Yeraltı

11.15 Halef: Köklerin Çağrısı

19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Doktor: Başka Hayatta

22.30 Doktor: Başka Hayatta

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08.00 Acele Koca Aranıyor

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Şükran Kaymak’la Ramazan Sofrası

14.45 Veliaht

18.25 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Yedi Bela Hüsnü

21.45 Hükümet Kadın

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Sefirin Kızı

09.00 Hayat Bazen Tatlıdır

11.00 Tülin Şahin İle Moda

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15.30 Pelin ve Tahsin Mutfakta

16.30 Sevdiğim Sensin

19.00 Star Haber

20.00 Özür Dilerim

22.15 Özür Dilerim

TRT 1 YAYIN AKIŞI

07.00 Kalk Gidelim

10.00 Kur’an Mesajı

10.30 Hızır

11.45 Enine Boyuna

13.00 Vefa Sultan

15.30 Kur’an Mesajı

16.00 16.00 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

17.45 Ramazan Sevinci

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat

TV8 YAYIN AKIŞI

07.00 Dizi

08.00 Oynat Bakalım

08.30 Gençlik Rüzgarı

10.00 Gazete Magazin

16.30 Survivor Panorama

20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler