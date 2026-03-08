TV yayın akışı 8 Mart Pazar! Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

8 Mart Pazar günü televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Pazar gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve filmleri ile 8 Mart Pazar günü tv kanallarının yayın akışı belli oldu. İşte, bugünkü program rehberi...
ATV YAYIN AKIŞI
07.30 atv’de Hafta Sonu
10.00 Aynı Yağmur Altında
13.15 Dizi TV
12.50 A.B.İ
16.00 C Takımı 2
17.45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
19.30 atv Ana Haber
20.00 Aynı Yağmur Altında
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 İkizler Memo
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Pazar
12.45 Pazar Gezmesi
13.45 Arda’nın Ramazan Mutfağı
14.30 Uzak Şehir
18.00 Bir Ramazan Akşamı
19.00 Kanal D Haber
20.00 Indiana Jones ve Kader Kadranı
23.15 Indiana Jones ve Kader Kadranı
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13.00 Avrupa’dan Anadolu’ya: Köprüler
14.00 Yeraltı
11.15 Halef: Köklerin Çağrısı
19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Doktor: Başka Hayatta
22.30 Doktor: Başka Hayatta
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08.00 Acele Koca Aranıyor
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Şükran Kaymak’la Ramazan Sofrası
14.45 Veliaht
18.25 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Yedi Bela Hüsnü
21.45 Hükümet Kadın
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Sefirin Kızı
09.00 Hayat Bazen Tatlıdır
11.00 Tülin Şahin İle Moda
12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15.30 Pelin ve Tahsin Mutfakta
16.30 Sevdiğim Sensin
19.00 Star Haber
20.00 Özür Dilerim
22.15 Özür Dilerim
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07.00 Kalk Gidelim
10.00 Kur’an Mesajı
10.30 Hızır
11.45 Enine Boyuna
13.00 Vefa Sultan
15.30 Kur’an Mesajı
16.00 16.00 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
17.45 Ramazan Sevinci
19.00 Ana Haber
20.00 Teşkilat
TV8 YAYIN AKIŞI
07.00 Dizi
08.00 Oynat Bakalım
08.30 Gençlik Rüzgarı
10.00 Gazete Magazin
16.30 Survivor Panorama
20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler