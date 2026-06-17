Üç Arkadaş filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Nursen Çetin Köreken üstleniyor. Peki, Üç Arkadaş filminin konusu ne? Üç Arkadaş filminin oyuncuları kim?

ÜÇ ARKADAŞ FİLMİNİN KONUSU NE?

Hilal, Ayşe ve Mercan sokaklarda çalışan üç çocuktur. Hilal ve Ayşe karton toplayıcılığı, Mercan ise hurdacılık yapmaktadır. Şehirde bir haraç çetesi kuran Sarı Selim, Hilal, Ayşe ve Mercan’ın da aralarında bulunduğu sokakta çalışan çocukları kaçırır ve zorla paralarına el koyar. Hilal de babasına ilaç almak için biriktirdiği parayı Sarı Selim’e vermek zorunda kalır. Hilal, Ayşe ve Mercan, Selim’in zorbalıklarına karşı mücadele etmek için o gün yapılacak ödüllü güvercin yarışına Mercan’ın posta güvercini ile katılmaya karar verirler. Güvercin yarışına kayıt için gittiklerinde karşılarına çıkan Sarı Selim, Mercan’ın güvercininin yarışa katılmasını engellemek için güvercini kafesinden çıkarıp serbest bırakır. Çocuklar güvercini yakalayıp geldiklerinde yarış kamyonu çoktan gitmiştir. Üç arkadaş kendi imkanları ile yarış kamyonuna yetişmeye karar verir ve birbirlerini daha yakından tanıyacakları, pek çok zorluktan geçecekleri, üç yakın arkadaş olacakları bir yolculuğa çıkarlar.

ÜÇ ARKADAŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Buse Demirağ

Halime Gülda Aydın

Görkem Sağ

Mustafa Saraç

ÜÇ ARKADAŞ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Üç Arkadaş filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.8 olarak belirlendi.