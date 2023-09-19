Üç Kız Kardeş dizisinin yeni sezonu ne zaman başlıyor? Üç Kız Kardeş dizisinin yeni sezonunda neler olacak?
Üç Kız Kardeş dizisinin ne zaman başlayacağı diziseverler tarafından araştırılıyor. 3. sezonuyla ekrana gelecek olan dizide neler yaşanacağı merak ediliyor. Peki, Üç Kız Kardeş dizisinin yeni sezonu ne zaman başlıyor? Üç Kız Kardeş dizisinin yeni sezonunda neler olacak?
Üçüncü sezonuyla seyirci karşına çıkacak olan Üç Kız Kardeş dizisinin ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Yurttaşlar, yeni sezonunda neler olacağını merak ediyor. Peki, Üç Kız Kardeş dizisinin yeni sezonu ne zaman başlıyor? Üç Kız Kardeş dizisinin yeni sezonunda neler olacak?
ÜÇ KIZ KARDEŞ YENİ SEZON NE ZAMAN?
Kanal D’nin, üçüncü sezonu ile izleyici karşısına çıkacak olan, reyting rekortmeni dizisi Üç Kız Kardeş 19 Eylül Salı akşamı yeni sezon ilk bölümü ile ekrana geliyor. Üç Kız Kardeş yeni sezonu ile 19 Eylül Salı akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!
ÜÇ KIZ KARDEŞ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Dizinin yeni sezonundan yayınlanan ön izlemede; Türkan, yaşadıkları acının hesaplaşmasını kardeşleriyle yapar. Dönüş ise Türkan ve Derya'yı suçlar. Kalender Ailesi'nin evindeki bu acı uzun süre dinmeyecektir. Derya'nın gizli nikahının ortaya çıkmasının ardından Nesrin ve Sadık'ın geçirdiği kaza, hangisini hayattan kopardı? Üç kız kardeşin büyük acısı nasıl dinecek?
ÜÇ KIZ KARDEŞ OYUNCULARI KİMLER?
Reha Özcan
İclal Aydın
Berker Güven
Özgü Kaya
Almila Ada
Melisa Berberoğlu
Veda Yurtsever
Tayfun Eraslan
Benian Dönmez
Nazlı Senem Ünal
Murat Çidamlı
Demircan Kaçel
Vural Şahanoğlu
Hakan Atalay
Mert Özcan
Ece Baliç
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