Arka Sokaklar dizisine bomba transfer!
Ekranların sevilen dizisi 'Arka Sokaklar'a bomba bir isim dahil oldu. Dizinin ekibine son olarak Balamir Emren katıldı.
“Arka Sokaklar” dizisi 18. sezonunda da seyircisi tarafından ilgiyle izleniyor. Orhan Oğuz’un yönettiği, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un yazdığı dizi yine heyecanlı anlara sahne oluyor.
Dizinin ekibine son olarak Balamir Emren katıldı. Geçen sezon “Tuzak” dizisinde polis olarak seyirci karşısına çıkan yakışıklı oyuncu fenomen dizide “doktor Yağız” rolüne hayat verecek.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Doktor Yağız, “Arka Sokaklar”da Rıza komiserin kızı Pınar’la bir aşk yaşayacak.
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