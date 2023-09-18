Arka Sokaklar dizisine bomba transfer!

Ekranların sevilen dizisi 'Arka Sokaklar'a bomba bir isim dahil oldu. Dizinin ekibine son olarak Balamir Emren katıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.09.2023 - 12:22
Arka Sokaklar dizisine bomba transfer!
Abone Ol google-news

“Arka Sokaklar” dizisi 18. sezonunda da seyircisi tarafından ilgiyle izleniyor. Orhan Oğuz’un yönettiği, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un yazdığı dizi yine heyecanlı anlara sahne oluyor.

Dizinin ekibine son olarak Balamir Emren katıldı. Geçen sezon “Tuzak” dizisinde polis olarak seyirci karşısına çıkan yakışıklı oyuncu fenomen dizide “doktor Yağız” rolüne hayat verecek.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Doktor Yağız, “Arka Sokaklar”da Rıza komiserin kızı Pınar’la bir aşk yaşayacak.


Player Alanı
Balamir Emren Arka Sokaklar

İlgili Haberler

Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayımlanacak? Arka Sokaklar 18. sezonda hangi oyuncular yer alacak?

Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayımlanacak? Arka Sokaklar 18. sezonda hangi oyuncular yer alacak?
Yalı Çapkını’ndan Arka Sokaklar’a transfer!

Yalı Çapkını’ndan Arka Sokaklar’a transfer!
Arka Sokaklar ne zaman başlıyor? Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman? Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Arka Sokaklar'da...

Arka Sokaklar ne zaman başlıyor? Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman? Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Arka Sokaklar'da...

En Çok Okunan Haberler