Üç Kral filminin yönetmen koltuğunda David O. Russell oturuyor. Filmin senaristliğini David O. Russell, John Ridley üstleniyor. Peki, Üç Kral filminin konusu ne? Üç Kral filminin oyuncuları kim?

ÜÇ KRAL FİLMİNİN KONUSU NE?

Körfez savaşının son demleri... Amerikan Askerleri işgal edilen bir Irak sığınağında ilginç bir harita bulur. Haritanın verdiği bilgiye göre bulundukları yere oldukça yakın bir yerde paha biçilmez parçaların bulunduğu bir hazine gizlidir. Askerler, bu hazineyi bulup çalmaya karar verir. Ülkenin politik karmaşasından faydalanan askerler, ölümün kol gezdiği Irak'tan tüm altınları kaçırmaya kararlıdır.

ÜÇ KRAL FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

George Clooney

Mark Wahlberg

Ice Cube

Nora Dunn

Mykelti Williamson

Jamie Kennedy

Spike Jonze

Cliff Curtis

ÜÇ KRAL FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Üç Kral filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.