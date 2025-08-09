Uçak (The Plane) filminin konusu ne? Uçak filminin oyuncuları kim?

Uçak filminin yönetmen koltuğunda Jean-François Richet oturuyor. Filmin senaristliğini Charles Cumming üstleniyor. Peki, Uçak filminin konusu ne? Uçak filminin oyuncuları kim?

UÇAK FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir pilot, korkunç bir fırtına sırasında ticari uçağını indirmek durumunda kaldıktan sonra kendini bir savaş bölgesinde bulur.

UÇAK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Gerard Butler

Daniella Pineda

Mike Colter

Tony Goldwyn

Lilly Krug

Joey Slotnick

Paul Ben-Victor

Tara Westwood

Remi Adeleke

Kelly Gale

Yoson An

Evan Dane Taylor

Kate Rachesky

Otis Winston

UÇAK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Uçak filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.