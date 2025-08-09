Uçak (The Plane) filminin konusu ne? Uçak filminin oyuncuları kim?

Uçak filminin yönetmen koltuğunda Jean-François Richet oturuyor. Filmin senaristliğini Charles Cumming üstleniyor. Peki, Uçak filminin konusu ne? Uçak filminin oyuncuları kim?
UÇAK FİLMİNİN KONUSU NE?
Bir pilot, korkunç bir fırtına sırasında ticari uçağını indirmek durumunda kaldıktan sonra kendini bir savaş bölgesinde bulur.
UÇAK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Gerard Butler
Daniella Pineda
Mike Colter
Tony Goldwyn
Lilly Krug
Joey Slotnick
Paul Ben-Victor
Tara Westwood
Remi Adeleke
Kelly Gale
Yoson An
Evan Dane Taylor
Kate Rachesky
Otis Winston
UÇAK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Uçak filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.