Üçlü Pürüz filminin konusu ne? Üçlü Pürüz filminin oyuncuları kim?
Üçlü Pürüz filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Üçlü Pürüz filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Üçlü Pürüz filminin konusu ne? Üçlü Pürüz filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Üçlü Pürüz filminin yönetmen koltuğunda Vedat Uyar oturuyor. Filmin senaristliğini Astigmat Yazı Grubu üstleniyor. Peki, Üçlü Pürüz filminin konusu ne? Üçlü Pürüz filminin oyuncuları kim?
ÜÇLÜ PÜRÜZ FİLMİNİN KONUSU NE?
“Üçlü Pürüz” de ailelerinden gizli bir şekilde evlenen Fatih ve Eda, bankacı olan arkadaşları Serhat’tan sahte nikah memuru olmasını ve Adana’ya gelerek ailelerinin karşısında nikahlarını kıymalarını ister. Adana yolculuğunda Serhat’a nikah şahidi olmaları için ortak arkadaşları Haktan ve Utku’da eşlik eder. Ancak yolculukları sırasında arabalarının çalınmasıyla talihsizlikler onlar için başlamış olur ve kendilerini geri dönüşü olmayan bir maceranın içinde bularak düğüne yetişmeye çalışırlar.
ÜÇLÜ PÜRÜZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Okan Cabalar
Emrah Kaman
Korhan Herduran
Müfit Kayacan
Nilgün Kasapbaşoğlu
Selim Erdoğan
Özgür Can Çoban
Ecenaz Üçer
Haluk Levent
ÜÇLÜ PÜRÜZ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Üçlü Pürüz filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.7 olarak belirlendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- AYM Başkanı: Hassas teraziler bir gün kurulacak
- 4.3 büyüklüğünde deprem panik yarattı
- 'Çok çekinilecek bir durumla...'
- Ahmet Ercan'dan 'büyük İstanbul depremi' açıklaması
- İBB operasyonunda yeni dalga!
- '1 Mayıs' ve 'Ümit Özdağ' kararını açıkladı!
- Anket sonuçlarını paylaştı
- Ünlü markanın konserveleri acil olarak toplatılıyor!
- Soylu, Özel'i hedef aldı, 'kaset' iddiasına yanıt verdi
- İmamoğlu'nun avukatının avukatı için karar!