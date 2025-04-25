Yayınlanma: 25.04.2025 - 19:02

Güncelleme: 25.04.2025 - 19:02

Geçmişin Gölgesinde filminin yönetmen koltuğunda Tony Kaye oturuyor. Filmin senaristliğini David McKenna üstleniyor. Peki, Geçmişin Gölgesinde filminin konusu ne? Geçmişin Gölgesinde filminin oyuncuları kim?

GEÇMİŞİN GÖLGESİNDE FİLMİNİN KONUSU NE?

Geçmişin Gölgesinde, ölüdürülen babasının intikamını almaya çalışan bir gencin hikayesini anlatıyor. Babasının uyuşturucu satıcısı bir zenci tarafından öldürülmesinden sonra Derek faşist bir çetenin önemli bir üyesi haline gelmiştir. Babasının ölümünün intikamını bu örgütün, kendileri gibi olmayanlara karşı yaptığı saldırılar ve tacizlerle almaya çalışan Derek, bir gün, arabasını çalmaya çalışan iki zenciyi öldürür ve hapse girer. Bu süreçte küçük kardeşi Danny de ağabeyinin izinden gitmeyi seçer. Derek hapiste geçirdiği süre boyunca bambaşka bir adam olmuş, yaptığı hatalardan pişmanlık duymuştur. Artık bir “dazlak” değildir ve tek amacı kardeşini bu yanlış yoldan geri döndürmeye çalışmak olacaktır.

GEÇMİŞİN GÖLGESİNDE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Edward Norton - Derek Vinyard

Edward Furlong - Danny Vinyard

Beverly D'Angelo - Doris Vinyard

Avery Brooks - Dr. Bob Sweeney

Jennifer Lien - Davina Vinyard

Ethan Suplee - Seth Ryan

Stacy Keach - Cameron Alexander

Fairuza Balk - Stacey

Elliott Gould - Murray

Guy Torry - Lamont

William Russ - Dennis Vinyard

Alex Sol - Mitch McCormick

GEÇMİŞİN GÖLGESİNDE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Geçmişin Gölgesinde filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.5 olarak belirlendi.