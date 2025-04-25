Geçmişin Gölgesinde filminin konusu ne? Geçmişin Gölgesinde filminin oyuncuları kim?
Geçmişin Gölgesinde (American History X) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Geçmişin Gölgesinde filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Geçmişin Gölgesinde filminin konusu ne? Geçmişin Gölgesinde filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Geçmişin Gölgesinde filminin yönetmen koltuğunda Tony Kaye oturuyor. Filmin senaristliğini David McKenna üstleniyor. Peki, Geçmişin Gölgesinde filminin konusu ne? Geçmişin Gölgesinde filminin oyuncuları kim?
GEÇMİŞİN GÖLGESİNDE FİLMİNİN KONUSU NE?
Geçmişin Gölgesinde, ölüdürülen babasının intikamını almaya çalışan bir gencin hikayesini anlatıyor. Babasının uyuşturucu satıcısı bir zenci tarafından öldürülmesinden sonra Derek faşist bir çetenin önemli bir üyesi haline gelmiştir. Babasının ölümünün intikamını bu örgütün, kendileri gibi olmayanlara karşı yaptığı saldırılar ve tacizlerle almaya çalışan Derek, bir gün, arabasını çalmaya çalışan iki zenciyi öldürür ve hapse girer. Bu süreçte küçük kardeşi Danny de ağabeyinin izinden gitmeyi seçer. Derek hapiste geçirdiği süre boyunca bambaşka bir adam olmuş, yaptığı hatalardan pişmanlık duymuştur. Artık bir “dazlak” değildir ve tek amacı kardeşini bu yanlış yoldan geri döndürmeye çalışmak olacaktır.
GEÇMİŞİN GÖLGESİNDE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Edward Norton - Derek Vinyard
Edward Furlong - Danny Vinyard
Beverly D'Angelo - Doris Vinyard
Avery Brooks - Dr. Bob Sweeney
Jennifer Lien - Davina Vinyard
Ethan Suplee - Seth Ryan
Stacy Keach - Cameron Alexander
Fairuza Balk - Stacey
Elliott Gould - Murray
Guy Torry - Lamont
William Russ - Dennis Vinyard
Alex Sol - Mitch McCormick
GEÇMİŞİN GÖLGESİNDE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Geçmişin Gölgesinde filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.5 olarak belirlendi.
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