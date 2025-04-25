Yayınlanma: 25.04.2025 - 19:23

Güncelleme: 25.04.2025 - 19:23

Tehlikeli Oyun: Miras Cinayetleri filminin yönetmen koltuğunda Sean McNamara oturuyor. Filmin senaristliğini Brian Buccellato üstleniyor. Peki, Tehlikeli Oyun: Miras Cinayetleri filminin konusu ne? Tehlikeli Oyun: Miras Cinayetleri filminin oyuncuları kim?

TEHLİKELİ OYUN FİLMİNİN KONUSU NE?

Uzak bir malikanede aile birleşimi, içeride sıkışıp kaldıklarında ve sadece birinin hayatta kalabileceği ölümcül bir hayatta kalma oyunu oynamaya zorlandıklarında ölümcül bir dönüş alır.

TEHLİKELİ OYUN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jonathan Rhys Meyers

Will Sasso

Jon Voight

Laura Mennell

Megan Charpentier

TEHLİKELİ OYUN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Tehlikeli Oyun: Miras Cinayetleri filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.5 olarak belirlendi.