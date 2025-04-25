Tehlikeli Oyun: Miras Cinayetleri filminin konusu ne? Tehlikeli Oyun: Miras Cinayetleri filminin oyuncuları kim?
Tehlikeli Oyun: Miras Cinayetleri (Dangerous Game: The Legacy Murders) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Tehlikeli Oyun: Miras Cinayetleri filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Tehlikeli Oyun: Miras Cinayetleri filminin konusu ne? Tehlikeli Oyun: Miras Cinayetleri filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Tehlikeli Oyun: Miras Cinayetleri filminin yönetmen koltuğunda Sean McNamara oturuyor. Filmin senaristliğini Brian Buccellato üstleniyor. Peki, Tehlikeli Oyun: Miras Cinayetleri filminin konusu ne? Tehlikeli Oyun: Miras Cinayetleri filminin oyuncuları kim?
TEHLİKELİ OYUN FİLMİNİN KONUSU NE?
Uzak bir malikanede aile birleşimi, içeride sıkışıp kaldıklarında ve sadece birinin hayatta kalabileceği ölümcül bir hayatta kalma oyunu oynamaya zorlandıklarında ölümcül bir dönüş alır.
TEHLİKELİ OYUN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jonathan Rhys Meyers
Will Sasso
Jon Voight
Laura Mennell
Megan Charpentier
TEHLİKELİ OYUN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Tehlikeli Oyun: Miras Cinayetleri filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.5 olarak belirlendi.
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