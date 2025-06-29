Üçlü Pürüz filminin yönetmen koltuğunda Vedat Uyar oturuyor. Filmin senaristliğini Astigmat Yazı Grubu üstleniyor. Peki, Üçlü Pürüz filminin konusu ne? Üçlü Pürüz filminin oyuncuları kim?

ÜÇLÜ PÜRÜZ FİLMİNİN KONUSU NE?

“Üçlü Pürüz” de ailelerinden gizli bir şekilde evlenen Fatih ve Eda, bankacı olan arkadaşları Serhat’tan sahte nikah memuru olmasını ve Adana’ya gelerek ailelerinin karşısında nikahlarını kıymalarını ister. Adana yolculuğunda Serhat’a nikah şahidi olmaları için ortak arkadaşları Haktan ve Utku’da eşlik eder. Ancak yolculukları sırasında arabalarının çalınmasıyla talihsizlikler onlar için başlamış olur ve kendilerini geri dönüşü olmayan bir maceranın içinde bularak düğüne yetişmeye çalışırlar.

ÜÇLÜ PÜRÜZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Okan Cabalar

Emrah Kaman

Korhan Herduran

Müfit Kayacan

Nilgün Kasapbaşoğlu

Selim Erdoğan

Özgür Can Çoban

Ecenaz Üçer

Haluk Levent

ÜÇLÜ PÜRÜZ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Üçlü Pürüz filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.7 olarak belirlendi.