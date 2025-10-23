Cumhuriyet Gazetesi Logo
23.10.2025 18:44:00
Ülkem İçin filminin konusu ne? Ülkem İçin filminin oyuncuları kim?

Ülkem İçin filmi (For My Country) televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ülkem İçin filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Ülkem İçin filminin konusu ne? Ülkem İçin filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Ülkem İçin filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Rachid Hami üstleniyor. Peki, Ülkem İçin filminin konusu ne? Ülkem İçin filminin oyuncuları kim? 

ÜLKEM İÇİN FİLMİNİN KONUSU NE?

Fransız bir askeri okulunda düzenlenen tören sırasında ölen bir polis memurunun hikayesini anlatıyor.

ÜLKEM İÇİN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Lubna Azabal

Karim Leklou

Laurent Lafitte

Shaïn Boumedine

Hugo Becker

Slimane Dazi

Samir Guesmi

Arthur Igual

Lyes Salem

ÜLKEM İÇİN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ülkem İçin filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.

