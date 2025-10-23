Ülkem İçin filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Rachid Hami üstleniyor. Peki, Ülkem İçin filminin konusu ne? Ülkem İçin filminin oyuncuları kim?
ÜLKEM İÇİN FİLMİNİN KONUSU NE?
Fransız bir askeri okulunda düzenlenen tören sırasında ölen bir polis memurunun hikayesini anlatıyor.
ÜLKEM İÇİN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Lubna Azabal
Karim Leklou
Laurent Lafitte
Shaïn Boumedine
Hugo Becker
Slimane Dazi
Samir Guesmi
Arthur Igual
Lyes Salem
ÜLKEM İÇİN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Ülkem İçin filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.