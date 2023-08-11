Yayınlanma: 11.08.2023 - 13:58

Güncelleme: 11.08.2023 - 14:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürü Basat Öztürk oldu. Basat Öztürk'ün yaşamı yurttaşlar tarfından merak edildi. Peki, Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürü Basat Öztürk kimdir? Basat Öztürk kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...

BASAT ÖZTÜRK KİM?

Basat Öztürk, 7 Aralık 1963 tarihinde Elazığ'da doğdu. 1985 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. 1996 yılında NATO Savunma Koleji'ne kaydoldu.

1985 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra Dışişleri Bakanlığı'na girdi ve NATO bölümünde üçüncü sekreter ve ataşe olarak görev yaptı. 1989-1994 yılları arasında Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği'nde ve Chicago'daki konsoloslukta görev yaptı. Daha sonra Dışişleri Bakanlığı'nda 2000 yılına kadar NATO ile ilgili çeşitli pozisyonlarda görev yaptı.

Öztürk, 2002-2004 yılları arasında İskenderiye Başkonsolosu olarak görev yaptı. 2004 yılından itibaren Dışişleri Bakanlığı'nda görev aldı ve 2007-2009 yılları arasında Denizcilik ve Havacılık Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. 19 Ekim 2009'da Kabil'de büyükelçi oldu.

Öztürk, 17 Kasım 2013 tarihinde, görev süresi 2013 yılında sona eren NATO Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Diriöz'ün yerine geçti.

1 Aralık 2013 ve 15 Mart 2015 tarihleri arasında Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürü olarak görev yaptı ve 15 Mart 2015 ve 16 Ekim 2016 tarihleri arasında Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürü olarak görev yaptı.

17 Ekim 2016 tarihinde 9 Temmuz 2018 tarihine kadar Milli Savunma Bakanlığı'nın ilk sivil müsteşar yardımcısı olarak görev yaptı. Öztürk, 15 Kasım 2018 tarihinde Türkiye'nin NATO nezdindeki Daimi Temsilcisi oldu.