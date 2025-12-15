Uzak Şehir dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü ne zaman? Uzak Şehir dizisinin son bölümünde ne oldu?

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Boran’ın, Cihan ile Alya’nın aslında hiç boşanmadığını öğrenmesi tüm dengeleri altüst eder. Bu gerçeği kendi lehine çevirmeye kararlı olan Boran, Cihan üzerinde baskıyı artırdıkça kontrol edilemez bir hâle gelir. Onu yeniden hizaya getirmek ise her zamanki gibi Cihan’a düşer. Cihan bir yandan bu tehlikeli mücadeleyi sürdürürken diğer yandan Alya’nın bu fırtınanın içine çekilmemesi için var gücüyle savaşır. Cihan’ın yükü sadece Boran’la sınırlı değildir. Kaya’nın nikâh öncesi darmadağın hâlini gören Cihan, sakladığı gerçeği kardeşine açıklamaya karar verir. Zerrin ise çoktan planını devreye sokmuştur.

Öte yandan Boran’ın yarattığı kasırganın ortasında ayakta kalmaya çalışan Alya ve Cihan, her şeye rağmen birbirlerinden güç almayı sürdürür. Onların kopmayan bağına defalarca şahit olan Boran, en sonunda kıskançlığına yenik düşer. Herkesin içinde yaşadığını ifşa etmesiyle Pandora’nın kutusu açılır.

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Boran, Demir'in suçlamasıyla içeri alınınca özgürlüğüne kavuşması tehlike altına girer. Cihan onu kurtarmak adına pazarlık masasına oturur ancak istediği sonucu alamayınca Boran'ın umudu bir anda tükenir. Öfkesi büyüyen Boran, dışarı çıkabilmek için kendisine uzatılan kanlı eli tutmak zorunda kalırken bu kararın bedelini kimin ödeyeceği henüz belirsizdir. Kaya'yla Zerrin ise uzun zamandan sonra yeniden kavuşurlar; fakat bu kez yanlarında taşıdıkları mutluluk haberi, aynı zamanda saklanan bir gerçeğin ağırlığını da hissettirir.

Dışarıda dünya daralırken Alya ile Cihan'ın aralarındaki bağ giderek derinleşir. Kelimelerin susup kalbin konuştuğu anda, görünmez bir yakınlık onları aynı sessiz merkeze doğru çeker. Peki bu an, onları o eşiğe götüren duygularına karşı koymalarına ikisi de izin verecek midir?

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü 15 Aralık akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.