Uzak Şehir dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Uzak Şehir dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Cihan’ın, Cihan Deniz’i Boran’ın eline bırakmamak için Ecmel’in evini ateşe vermesi, iki aile arasındaki gerilimi açık bir savaşa dönüştürür. Cihan’la Alya bu cephede yan yana durur; aralarındaki inanç, yaşanan her şeye rağmen sarsılmaz. Cihan, Ecmel ve Boran’ı zayıflatmak ve onlara kan kaybettirmek için bütün gücünü ortaya koyar. Ancak karşı tarafta sarsılan dengeleri toparlayan görünmez bir destek devreye girer ve Ecmel’in elini yeniden güçlendirir.

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Cihan Deniz’in ortadan kaybolmasıyla birlikte Cihan ve Alya, Albora’yı ayağa kaldırır. Cihan bunun hesabını en yıkıcı şekilde sormaya hazırlanırken, Boran da Ecmel’in desteğini arkasına alarak hamlelerini sürdürür. Kendini bu savaşın galibi sanan Boran için işler beklediği gibi gitmez; oğlunu zapt etmek düşündüğü kadar kolay olmaz Alya ise sadece kendine gelen bir çağrının peşine gizlice düşer. Bu yolun sonunda oğluna kavuşacağını hayal ederken kendini bilinmezliğin ortasında bulur. Cihan ise adamlarıyla birlikte izini kaybettiren Alya’yı bulmak için seferber olurken, ona ilk ulaşan kişi umut mu olacaktır, yoksa yeni bir felaketin habercisi mi olacaktır?

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Uzak Şehir dizisinin 52. bölümü 2 Mart Pazartesi akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.