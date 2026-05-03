Hafta sonunu evde geçirenlere 5 film önerisi

3.05.2026 14:47:00
Haber Merkezi
Evde sakin bir hafta sonu planlayanlar için farklı türlerden seçilmiş 5 film, keyifli bir izleme listesi sunuyor.

Yoğun geçen bir haftanın ardından evde dinlenmek isteyenler için film izlemek en iyi seçeneklerden biri. Dramdan komediye, bilimkurgudan gerilime uzanan bu liste, farklı ruh hallerine hitap eden yapımlarla hafta sonunu daha keyifli hale getirmeyi amaçlıyor.

1. LAVANDER / LAVANTA (2013) – IMDB: 5,3

Jane, yetenekli bir fotoğrafçıyken geçirdiği trafik kazası sonucunda hafızasını kaybediyor. Çektiği fotoğraflara bakarak geçmişini hatırlamaya çalışan Jane, fotoğraflardaki gariplikleri fark ediyor. Fotoğraflardaki ayrıntıları değerlendirdiğinde kendi ailesinin ölümüne sebep olduğunu anlıyor. Acaba bunun devamında olaylar nasıl gelişiyor?

2. SHATTERED MEMORİES / PARÇALANMIŞ ANILAR (2018) – IMDB: 4,1

Bir kadın, sabah uyandığında kendini ölen sevgilisinin cansız bedeninin yanında buluyor. Sevgilisini öldüren katil tarafından öldürülmemek için o katili bulması gerekiyor.

3. INCONCEİVABLE / BAKICI (2017) – IMDB: 5,2

Genç ve sırlarla dolu Katie, geçmişinden kaçmak istediği için kızıyla yeni bir kasabaya yerleşiyor. Katie, kendisi gibi bir anne olan Angela ile tanışıp iyi arkadaş oluyor. Angela ve eşi Brian, Katie’ye çocuklarına dadılık yapmasını teklif ediyor ve teklifi kabul eden Katie onların evinde yaşamaya başlıyor. Katie’nin Angela’nın kızına olan takıntısı zamanla Angela ile arasını bozuyor.

4. THE CAPTİVE / KAYIP ÇOCUK (2014) – IMDB: 5,9

Babasının kamyonetinde otururken kaçırılan 9 yaşındaki Cassandra için arama çalışmaları başlıyor. Polis aramaları başlattığında küçük kızın babası Matthew, olayın baş şüphelileri arasına giriyor. Geçen 8 yılda Matthew soruşturulmaya devam ediyor fakat kızından tek bir haber alınamıyor. Tüm suçlamalara rağmen Matthew, kızını aramayı hiç bırakmıyor.

5. EVERYBODY KNOWS / HERKES BİLİYOR (2018) – IMDB: 7,0

Laura, Buenos Aires’te ailesiyle birlikte yaşan bir kadın. Kız kardeşinin düğünü sebebiyle ailesiyle birlikte İspanya’ya gidiyor. Burada her şey yolunda giderken en büyük kızının kaçırılmasıyla gerilim başlıyor. Kaçırılma olayıyla birlikte saklı kalan sırlar da su yüzüne çıkıyor.

