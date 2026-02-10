Uzak Şehir dizisi izleyicileri heyecan içinde yeni bölümü bekliyor. Dizide Ozan Akbaba'nın canlandırdığı Cihan karakteri ölecek mi sorusu, sosyal medyada en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Uzak Şehir Ozan Akbaba diziden ayrılacak mı? Uzak Şehir Cihan öldü mü?

UZAK ŞEHİR OZAN AKBABA DİZİDEN AYRILACAK MI?

Son günlerde sosyal medyada gündeme gelen iddialara göre, Ozan Akbaba'nın Uzak Şehir dizisinden ayrıldığı öne sürüldü. Ancak dizinin yapım ekibi ve oyuncu cephesinden gelen açıklamalar bekleniyor.

UZAK ŞEHİR CİHAN ÖLDÜ MÜ?

Yeni bölümde Boran, kontrolü kaybederek Cihan'ın arabasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle Cihan'ın aracı uçurumdan düşerken izleyiciler büyük bir şok yaşadı. Bu heyecan dolu sahne, sosyal medyada Cihan karakteriyle ilgili yoğun tartışmaları da başlattı.

Kaza sahnesi sonrası izleyiciler, Cihan'ın diziden çıkıp çıkmayacağını merak etmeye başladı. Dram dolu sahneler, karakterin veda edeceği söylentilerini güçlendirse de durumun netliği merak konusu oldu.