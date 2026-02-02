Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Uzak Şehir yeni bölüm neden yok? Uzak Şehir yeni bölümü ne zaman? İşte ayrıntılar..

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Uzak Şehir dizisinin 48. bölümü 9 Şubat Pazartesi günü ekranlara gelecek. 2 Şubat Pazartesi akşamı Kanal D yayın akışına göre dizinin yeni bölümü yayımlanmayacak.

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Alya, Sadakat’in kurduğu ince planın gölgesinde, oğluyla birlikte sessiz bir yolculuğa hazırlanır. Bu adımı atarken Cihan’ın sezgilerinden saklanmak isterken ona bu desteği en güvendiği isimlerden biri verir. Alya her şeyi geride bırakmaya kararlı görünürken, devam eden dava cephesinde beklenmedik bir hareketlilik yaşanır. Cihan’ın onu korumak için kurduğu plan adım adım işlerken, Alya bu çabanın varlığından habersizdir. Gerçek ortaya çıktığında Cihan vakit kaybetmez; ancak ona ulaşmaya çalışırken hesaba katmadığı bir karanlık, yollarını keser. Alya’nın attığı her adım, geçmişten gelen bir gölgenin biraz daha yaklaşmasına neden olur.

Öte yandan Zerrin’in ruh hâlindeki değişim, Fidan’ı endişelendirmeye başlar. Söylenenler ile saklananlar arasındaki çatlak büyürken, gerçeğin peşine düşen Fidan kendini bir anda iki düşman ailenin tam ortasında bulur. Alya ile Boran’ın boşanma günü geldiğinde ise mahkeme salonunda yaşananlar, dengeleri altüst ederken Cihan’la Alya’nın aşkı bundan nasıl etkilenecektir?

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Boran’ın kendini yaralayıp suçu Alya’nın üzerine yıkması artık gizli bir hamle olmaktan çıkar ve açık bir tehdide dönüşür. Boran, bu gerçeği velayet davasında kullanacağını söyleyerek Alya’yı boşanmaktan vazgeçmeye zorlar. Alya ise yeniden bir annenin en büyük korkusuyla yüzleşirken; aklıyla kalbi arasındaki denge de yavaş yavaş dağılmaya başlar. Albora’daki karanlık adımların artık daha acımasız atıldığı, Demir’in hamlesiyle bir kez daha görünür olur. Zerrin’i bebeğiyle buluştururken, onların sonsuza kadar beraber yaşayabilme şartlarını bizzat Demir’in belirlemesi, Zerrin’in kaldırmakta zorlandığı ağır bir sınava dönüşür.

Mahkeme zamanın yaklaşması Alya’yı bir yandan korkuturken bir yandan da içten içe tükenmesine neden olur. Cihan ise Alya’nın üzerine atılan çamuru temizlemek için sessizce harekete geçer. Alya ise onun attığı adımlardan habersiz, oğlunu kaybetmemek için kendince bir yol çizer. Bu yol kimin kalbinin sığınağından uzaklaşmasına neden olurken kimin de en büyük cezası olur?