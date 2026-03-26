Uzaylılar ile İnsanlar Arasında filminin konusu ne? Uzaylılar ile İnsanlar Arasında filminin oyuncuları kim?

26.03.2026 10:06:00
Uzaylılar ile İnsanlar Arasında (Landscape with Invisible Hand) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Uzaylılar ile İnsanlar Arasında filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Uzaylılar ile İnsanlar Arasında filminin konusu ne? Uzaylılar ile İnsanlar Arasında filminin oyuncuları kim?

Uzaylılar ile İnsanlar Arasında filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Cory Finley üstleniyor. Peki, Uzaylılar ile İnsanlar Arasında filminin konusu ne? Uzaylılar ile İnsanlar Arasında filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

UZAYLILAR İLE İNSANLAR ARASINDA FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir çift genç, işgalci bir uzaylı ırkın ekonomik refah vaadi insanlığın çoğunu yoksul ve çaresiz bıraktığında, ailelerinin geleceğini güvence altına almak için bir plan yapar.

UZAYLILAR İLE İNSANLAR ARASINDA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Asante Blackk

Brooklynn MacKinzie

Kylie Rogers

John Newberg

Tiffany Haddish

Josh Hamilton

Michael Gandolfini

Christian Adam

Thea Camara

Whitney Goin 

William Jackson Harper 

David E. Collier 

Lesa Wilson 

Drew Moerlein

UZAYLILAR İLE İNSANLAR ARASINDA İ IMDb PUANI KAÇ?

Uzaylılar ile İnsanlar Arasında filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlendi.

