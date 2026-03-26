Uzaylılar ile İnsanlar Arasında filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Cory Finley üstleniyor. Peki, Uzaylılar ile İnsanlar Arasında filminin konusu ne? Uzaylılar ile İnsanlar Arasında filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
UZAYLILAR İLE İNSANLAR ARASINDA FİLMİNİN KONUSU NE?
Bir çift genç, işgalci bir uzaylı ırkın ekonomik refah vaadi insanlığın çoğunu yoksul ve çaresiz bıraktığında, ailelerinin geleceğini güvence altına almak için bir plan yapar.
UZAYLILAR İLE İNSANLAR ARASINDA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Asante Blackk
Brooklynn MacKinzie
Kylie Rogers
John Newberg
Tiffany Haddish
Josh Hamilton
Michael Gandolfini
Christian Adam
Thea Camara
Whitney Goin
William Jackson Harper
David E. Collier
Lesa Wilson
Drew Moerlein
UZAYLILAR İLE İNSANLAR ARASINDA İ IMDb PUANI KAÇ?
Uzaylılar ile İnsanlar Arasında filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlendi.