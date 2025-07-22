V for Vendetta filminin yönetmen koltuğunda James McTeigue oturuyor. Filmin senaristliğini Lana ve Lilly Wachowski üstleniyor. Peki, V for Vendetta filminin konusu ne? V for Vendetta filminin oyuncuları kim?

V FOR VENDETTA FİLMİNİN KONUSU NE?

V, 2020 yılında ve İngiltere’de geçiyor. Ülke, son derece baskıcı bir toplum düzenini yaşamaktadır. Türlü yasaklar ve engellerle idare edilen halk, şiddet yanlısı bir konuma gelmiştir. Bu kargaşanın orta yerinde görünen gizemli V, belaya bulaşmış masum bir kadın olan Evey’i kurtarır. Ancak bu kurtarış, tam da ulusun kurtuluşunu temsil eder çünkü onun davranışı aslında toplumun uyanışını tetikleyen ve başkaldırıyı başlatan unsurdur. Tam da bu sebeple artık insanlık adına bir ayaklanma zamanıdır. Alan Moore’un romanından uyarlanan film, son derece epik bir hikayedir.

V FOR VENDETTA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Evey Hammond - Natalie Portman

V / William Rookwood - Hugo Weaving,

Finch - Stephen Rea

Deitrich - Stephen Fry

Adam Sutler - John Hurt

Creedy - Tim Pigott-Smith

Dominic - Rupert Graves

Lewis Prothero - Roger Allam

Dascomb - Ben Miles

Delia Surridge - Sinéad Cusack

Valerie - Natasha Wightman

Etheridge - Eddie Marsan

Gözlüklü Küçük Kız - Billie Cook

Evey'nin Kardeşi - Bradley Steve Ford

Evey'nin Annesi - Selina Giles

Evey'nin Babası - Carsten Hayes

Genç Evey - Madeleine Rakic-Platt

Operatör - Grant Burgin

Genç Valerie - Imogen Poots

Laser Lass - Antje Rau

Gözlüklü Küçük Kızın Annesi - Patricia Gannon

V FOR VENDETTA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

V for Vendetta filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.1 olarak belirlendi.