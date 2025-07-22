V for Vendetta filminin yönetmen koltuğunda James McTeigue oturuyor. Filmin senaristliğini Lana ve Lilly Wachowski üstleniyor. Peki, V for Vendetta filminin konusu ne? V for Vendetta filminin oyuncuları kim?
V FOR VENDETTA FİLMİNİN KONUSU NE?
V, 2020 yılında ve İngiltere’de geçiyor. Ülke, son derece baskıcı bir toplum düzenini yaşamaktadır. Türlü yasaklar ve engellerle idare edilen halk, şiddet yanlısı bir konuma gelmiştir. Bu kargaşanın orta yerinde görünen gizemli V, belaya bulaşmış masum bir kadın olan Evey’i kurtarır. Ancak bu kurtarış, tam da ulusun kurtuluşunu temsil eder çünkü onun davranışı aslında toplumun uyanışını tetikleyen ve başkaldırıyı başlatan unsurdur. Tam da bu sebeple artık insanlık adına bir ayaklanma zamanıdır. Alan Moore’un romanından uyarlanan film, son derece epik bir hikayedir.
V FOR VENDETTA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Evey Hammond - Natalie Portman
V / William Rookwood - Hugo Weaving,
Finch - Stephen Rea
Deitrich - Stephen Fry
Adam Sutler - John Hurt
Creedy - Tim Pigott-Smith
Dominic - Rupert Graves
Lewis Prothero - Roger Allam
Dascomb - Ben Miles
Delia Surridge - Sinéad Cusack
Valerie - Natasha Wightman
Etheridge - Eddie Marsan
Gözlüklü Küçük Kız - Billie Cook
Evey'nin Kardeşi - Bradley Steve Ford
Evey'nin Annesi - Selina Giles
Evey'nin Babası - Carsten Hayes
Genç Evey - Madeleine Rakic-Platt
Operatör - Grant Burgin
Genç Valerie - Imogen Poots
Laser Lass - Antje Rau
Gözlüklü Küçük Kızın Annesi - Patricia Gannon
V FOR VENDETTA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
V for Vendetta filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.1 olarak belirlendi.