Valkyrie Operasyonu filminin yönetmen koltuğunda Bryan Singer oturuyor. Filmin senaristliğini Christopher McQuarrie, Nathan Alexander üstleniyor. Peki, Valkyrie Operasyonu filminin konusu ne? Valkyrie Operasyonu filminin oyuncuları kim?

VALKYRIE OPERASYONU FİLMİNİN KONUSU NE?

İkinci Dünya Savaşı esnasında, aralarında anlaşan bir grup Alman subayı Adolf Hitler’e suikast yapmayı planlarlar. Ayrıca savaşa son verme adına da güçlerini kullanmaya başlayıp bir takım gizli görüşmeler yürütürler. Valkyrie adı verdikleri operasyon neticesinde Nazi iktidarına karşı bir isyan başlatmayı başarırlar. Operasyonun başında olan Albay Claus von Stauffenberg, başarılı aktör Tom Cruise tarafından canlandırılıyor. Tarihte de önemli bir yer etmiş olan Albay Stauffenberg, bu uğurda her şeyi göze almaya hazırdır. Yönetmenliğini Bryan Singer’ın yaptığı Valkyrie’nin senaryosu da Olağan Şüpheliler filminin senaristi tarafından kaleme aktarıldı.

VALKYRIE OPERASYONU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Tom Cruise

Carice van Houten

Bill Nighy

Kenneth Branagh

Tom Wilkinson

Suzy Eddie Izzard

Christian Berkel

Thomas Kretschmann

Terence Stamp

David Bamber

Anton Algrang

Florian Panzner

VALKYRIE OPERASYONU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Valkyrie Operasyonu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.