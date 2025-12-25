Veliaht dizisi 15. bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Veliaht dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Veliaht dizisinin yeni bölümü ne zaman? Veliaht dizisinin son bölümünde ne oldu?

VELİAHT DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Timur’un eve dönüşü, Ayşe’nin sevinci kadar derin bir hesaplaşmayı da beraberinde getirir. Zafer’in öz babası Arnavut Saim’i öldürmesi, Kudret’te büyük bir şok yaratır. Elinden alınan kimliğini geri almak için geçmişine dair tüm izleri silmeye kalkan Zafer, Reyhan’a korku dolu anlar yaşatır. Beyazıt’tan duyduklarıyla sarsılan Yahya kontrolünü kaybederken, yıllardır gizemini koruyan yara bantlarının altındaki harfler yavaş yavaş açığa çıkmaya başlar. Zülfikar’ın koltuğuna “veliaht” sıfatıyla oturan Timur’u büyük bir tehlike bekler, Esenler’e yaklaşan karanlığın ıslığı artık duyulmaktadır.

VELİAHT DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Korkut’un Esenler Otogarı’na gelişiyle Yahya Kaptan için zorlu bir sürecin başladığını görüyoruz. Silahların çekildiği anlar tansiyonu zirveye taşırken Zafer’in otogara gelişi, büyük bir tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Zafer’in Yahya’ya söylediği “Ben Zafer Karslı’yım” sözleri yankı uyandırırken Reyhan, Timur’un izini sürüyor ve Ayşe’nin kapısını çalıyor. Derya ve Büşra arasındaki soğuk savaş, düğün davetiyesiyle birlikte iyice alevlenirken Timur’un Vezir’in karşısına çıkmasıyla yeni bölümde yaşanacaklar merak konusu oluyor.

VELİAHT DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Veliaht dizisinin yeni bölümü 25 Aralık akşamı SHOW TV ekranlarında yayımlanacak.