Veliaht dizisi 17. bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Veliaht dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Veliaht dizisinin yeni bölümü ne zaman? Veliaht dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte, ayrıntılar...

VELİAHT DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Reyhan, Ayşe’nin uyarılarına rağmen Timur’dan uzak kalamaz ve birlikte geçirdikleri bir gecenin sabahında Zafer’e yakalanırlar. Gerçekler ortaya çıktığında aşklarını cesaretle sahiplenen Timur ve Reyhan, Zülfikar’la büyük bir yüzleşme yaşar. Yahya’nın paraları yakmasının ardından masada şikâyetler başlar ve masa güven oylaması yapma kararı alır. Güven oylaması ve Timur’un güvenli yolları yeniden açma hamlesi sonucunda Yahya’nın iktidarı tehlikeye girer. Selim’in Timur’u vurmaktan başka çaresi kalmamıştır. Kimliğini geri kazanmaya çalışan Zafer önemli bir eşiği geçip çocukluk arkadaşı Yahya’nın karşısına çıkar.

VELİAHT DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Gerçekler tek tek gün yüzüne çıkarken, Yahya yaşanan onca kaosun ardından gerçek Zafer’le nihayet buluşuyor. Ancak Zafer’in konuşma ihtimali, Zülfikar ve Vezir cephesinde büyük bir korkuya dönüşüyor. Selim’in silahını Timur’a doğrulttuğu anda araya giren Gülşah, olası bir felaketi önlerken; Vezir ile Kudret arasındaki yakınlaşma dikkat çekiyor. Beyazıt, Derya’dan çocuk hayali için umutlu bir cevap beklerken hayal kırıklığı yaşıyor. Zafer, Gülendam’la nikah yoluna girmek istemezken Zülfikar tüm yaşananların sorumlusu olarak Reyhan’ı hedefe koyuyor. Tanıtımın finalinde ise Zafer ve Timur’un Reyhan uğruna ölümü göze alması, yeni bölümde fırtınalı gelişmelerin habercisi oluyor.

VELİAHT DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Veliaht dizisinin 18. bölümü 22 Ocak Perşembe akşamı SHOW TV ekranlarında yayımlanacak.