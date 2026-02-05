Veliaht dizisi 20. bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Veliaht dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Veliaht dizisinin yeni bölümü ne zaman? Veliaht dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte, ayrıntılar...

VELİAHT DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Zafer'in ihaneti sonrası tüm Esenler ahalisi Karslı ailesine sırt çevirir. Zafer ismini geri alsa da artık yıllardır çıkamadığı konaktan kovulur. Timur, Esenler'de Zülfikar için savaşırken Reyhan'ı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Yahya, yaptığı sinsi hamleyle Esenler'i ele geçirip Doğu Kapı'yı yakacak ateşin fitilini yakarken o ateşin sevdiği kadına da sıçrayacağından habersizdir. Timur, hem Reyhan'ı hem de aileyi kurtarmak için hayatlarını geri dönülemez şekilde etkileyecek bir anlaşma yapmak zorunda kalır.

VELİAHT DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Timur ve Reyhan’ın tüm engellere rağmen aşklarına durmaksızın devam etmesi, ikilinin romantik anlarıyla dikkat çekiyor. Zülfikar’ın, oğlu yerine koyduğu Timur’la Kars dağlarında mayınlı arazide yaşadığı zorlu anlar yeni bölüme olan merakı artırırken Yahya ve Derya’nın imkânsız aşkı izleyicinin yüreğini burkuyor. Zahide’nin intikam ateşinin giderek yükseldiği bu bölümde, Kars’ta tutunmaya çalışan ancak yer yurt edinemeyen Karslı ailesinin yaşadıkları ve Veliaht’ta yeni bir dönemin kapılarının aralanması izleyicinin heyecanını doruklara taşıyor.

VELİAHT DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Veliaht dizisinin 20. bölümü 5 Şubat Perşembe akşamı SHOW TV ekranlarında yayımlanacak.