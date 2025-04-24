Yayınlanma: 24.04.2025 - 23:13

Güncelleme: 24.04.2025 - 23:13

Tim Burton imzalı Wednesday dizisinin yeni sezonunun ne zaman yayımlanacapı merak ediliyor. Peki, Wednesday 2. sezon ne zaman? Wednesday dizisinin yeni sezonu ne zaman yayımlanacak?

WEDNESDAY YENİ SEZONU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Wednesday dizisinin 2. sezonu 2 parça halinde yayımlanacak. İlk kısım 6 Ağustos’ta, ikinci ise 3 Eylül’de yayımlanacak.

WEDNESDAY DİZİSİNİN KONUSU NE?

Wednesday'in ortaya çıkan psişik yeteneklerde ustalaşma, kasabayı terörize eden korkunç bir cinayet serisini engelleme ve 25 yıl önce ebeveynlerini karıştıran doğaüstü gizemi çözme girişimleri dizinin odak noktalarını oluşturacak. Komediyle korkuyu birbirine karıştıracak olan Wednesday, Nevermore Akademisi'nde geçecek. Wednesday, yeteneklerini bu akademide geliştirmeye çalışacaktır. Ama onunla birlikte aynı okulu paylaşan ergen kızların olması ortalığı karıştıracaktır.

WEDNESDAY DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Jenna Ortega, Steve Buscemi, Emma Myers Hunter Doohan, Joy Sunday, Victor Dorobantu gibi isimler dizinin ilk sezonunda yer alıyordu.

Steve Buscemi, Billie Piper, Evie Templeton ve Noah Taylor gibi isimlere ek olarak Lady Gaga 2. sezona dahil oldu.