Yağmacılar (Marauders) filminin konusu ne? Yağmacılar filminin oyuncuları kim?

Yağmacılar filminin yönetmen koltuğunda Steven C. Miller oturuyor. Filmin senaristliğini Chris Sivertson, Michael Cody üstleniyor. Peki, Yağmacılar filminin konusu ne? Yağmacılar filminin oyuncuları kim?

YAĞMACILAR FİLMİNİN KONUSU NE?

Yağmacılar filminde soygun cinayetlerinin arkasındaki daha derin amaçları açığa çıkaran intihara meyilli bir FBI ajanı tarafından kovalanan bir grup üst düzey banka soyguncusunun hikayesini ele alıyor.

YAĞMACILAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Dave Bautista

Bruce Willis

Adrian Grenier

Christopher Meloni

Danny A. Abeckaser

Jesse Pruett

Christopher Rob Bowen

William Willet

YAĞMACILAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Yağmacılar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.5 olarak belirlendi.