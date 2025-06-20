Yalancı Yarim filminin yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez oturuyor. Filmin senaristliğini Sadık Şendil üstleniyor. Peki, Yalancı Yarim filminin konusu ne? Yalancı Yarim filminin oyuncuları kim?

YALANCI YARİM FİLMİNİN KONUSU NE?

Yalancı Yarim, zengin fabrikatör Derviş Bey ile kendi halinde bir mahalle esnafı olan Derviş Efendi'nin karıştırılmasından doğan komik olayların anlatıldığı, bir süre sonra aşkın da senaryoya dahil olduğu hoş bir Türk filmi. Züppe ve çapkın erkek rolündeki Tarık Akan, bu kez fakir kız rolündeki Emel Sayın'ın aklını alıyor ve bu iki gencin yaşadıkları aşk sayesinde birbirine hiç benzemeyen iki aile birleşip kocaman bir aile oluyor. Yeşilçam’ın usta oyuncularından oluşan kadrosuyla dikkat çeken film, aynı zamanda müzikleriyle de ünlü.

YALANCI YARİM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Metin Akpınar

Zeki Alasya

Kemal Sunal

Münir Özkul

Halit Akçatepe

Tarık Akan

Emel Sayın

Turgut Boralı

YALANCI YARİM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Yalancı Yarim filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.