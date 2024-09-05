Yayınlanma: 05.09.2024 - 11:23

Güncelleme: 05.09.2024 - 11:23

Yalı Çapkını dizisi yeni bölüm tarihi araştırmaları devam ediyor. Diziseverler tarafından Star TV ekranlarında yayınlanan dizinin yeni sezon başlangıç tarihi araştırılıyor. Peki, Yalı Çapkını dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak? Yalı Çapkını 3. sezonu ne zaman başlayacak?

YALI ÇAPKINI YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Onsuz nefes alamam derken bir bakmışsın asıl onunla boğuluyormuşsun. Ve bunu da ancak yeni biri olarak öğreniyormuşsun sözleri dikkat çekti. Yalı Çapkını yeni sezonuyla 13 Eylül Cuma akşamı Starda...

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Pelin'in hastalık konusunu bildiğini söylemesi Seyran'ı şaşkınlığa uğratırken, bu gelişme ikili arasındaki bir yardımlaşmaya ön ayak olur. Sevdiklerini koruyabilmek için daha güçlü olmaya karar veren Ferit, girdiği bu zorlu yolda en büyük destekçisi Kont Ziya'dan tavsiyeler alır. Ferit, Kont Ziya tarafından bambaşka birine dönüştürülürken, onun hal ve tavırlarındaki bu değişim Seyran'ın hiç hoşuna gitmez ve çareyi Halis Ağa'ya haber vermekte bulur. Ancak bu hamle, Kont Ziya ve Halis Ağa'yı karşı karşıya getirir. Artık bu kötü gidişata dur deme vaktinin geldiğini anlayan Halis Ağa, Korhan Ailesi’nin üzenleri cezalandırmak için kimsenin tahmin edemeyeceği kadar büyük bir planı devreye sokar. Halis Ağa'nın sona sakladığı asıl sürpriz herkesi şok içinde bırakırken, Seyran ölüm ve yaşam arasındaki ince çizginin üzerindedir.