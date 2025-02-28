Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Yalı Çapkını dizisinde ne oldu?

Yayınlanma: 28.02.2025 - 21:52

Güncelleme: 28.02.2025 - 21:52

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını 96. bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Dizinin takipçileri yeni bölümde ne olacağını ve yeni bölümün ne zaman yayımlanacağını merak ediyor. Peki, Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Yalı Çapkını dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yalı Çapkını’nın merakla beklenen yeni bölümü 28 Şubat Cuma günü Star TV ekranlarındaki yerini alacak.

YALI ÇAPKINI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Ferit ve Seyran, yaşadıkları trafik kazasının ardında kasıt olup olmadığını araştırırken Suna ve Abidin, kendilerini büyük bir krizin içinde bulur. Ayşen’in ani ölümüyle ilgili olarak Suna gözaltına alınır ve suçsuzluğunu kanıtlamaya çalışır. Kazım ve Esme, kızlarını kurtarmak için çırpınırken Ferit ve Seyran, hastanede Ayşen’in ölümünün ardındaki gizemi çözmeye çalışır. Büyükhanım’ın gölgesindeki entrikalar giderek derinleşirken Ferit, Seyran’ın kendisinden sakladığı büyük bir gerçeği öğrenir ve ilişkilerindeki dengeler sarsılır.Hastanedeki güvenlik kayıtlarının silinmesi şüpheleri artırırken, Ferit ve Abidin bu olayın perde arkasını araştırmaya başlar. Kazım, kızının yanında olmak için kendini bilerek nezarete attırırken, Esme Suna’yı kurtarmak için beklenmedik bir karar alır. Büyükhanım’ın oyunları herkesin hayatını altüst etmeye devam ederken, olaylar içinden çıkılmaz bir hâl alır.