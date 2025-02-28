Zembilli dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? 28 Şubat'ta Zembilli dizisinin yeni bölümünde ne olacak?

Yayınlanma: 28.02.2025 - 21:47

Güncelleme: 28.02.2025 - 21:47

atv ekranlarının yeni dizisi Zembilli'nin yeni bölümünde neler olacağı ve yeni bölümün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Zembilli dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Zembilli dizisinin yeni bölümünde ne olacak? İşte ayrıntılar...

ZEMBİLLİ YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Zembilli’nin merakla beklenen yeni bölümü 28 Şubat Cuma günü atv ekranlarındaki yerini alacak.

ZEMBİLLİ YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Adem, İlyas'ın serbest kaldığını öğrenip kapısına dayanınca Adem ve İlyas birbirine girer. Adem ve Fidan ailelerinden habersiz evlenmeye karar verir. Kadir ve Nuran ise yeni hayatları için ev arayışındadır.

Düğünden kaçıp Tarık, Kadir, Vahit ve İshak'ın başına bela olan kaçak gelin Didem, kasabada kayıplara karışır. Mafya babası olan Erol, kızını bulmaya Zembilli kasabasına gelir ve çalgıcıları ararken Kadir'in fırını öğrenir. Fırına gider ve Nuran'ı kaçırır. Nuran'ı kurtarmak için operasyon planlayan Kadir ve arkadaşları, Bekir ve Refik'i de orada görünce şaşırırlar. Adem, Fidan'la nikaha gitmek üzereyken hiç beklemediği bir haber alır.

ZEMBİLLİ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Esma'yı yayla evinden kaçırmaya çalışan İlyas kaza yapar. Esma yaralanır. Son anda Adem yetişir ve Esma'yı hastaneye götürür. Jandarma her yerde İlyas'ı arar. İlyas her şeye rağmen Esma'nın peşini bırakmaz. Bu sırada Kadir'e bir telefon gelir, şehirde zengin birinin kızı evleniyordur. Kadir, Vahit'i ikna etmek için camiye gider. Yaptığı bir sakarlıkla hoparlörün ses düğmesine dokunur. Tüm kasaba, Kadir'in Nuran'ı kaçırma hikayesini öğrenir. Kadir, Nuran'ı ailelerin hışmından kurtarmak için herkese rest çeker ve Nuran'la evi terk ederler. Gecesinde katıldıkları düğünde, gelin kaçtığı için düğün iptal olur ancak Kadirleri büyük bir sürpriz beklemektedir.