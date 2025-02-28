Yayınlanma: 28.02.2025 - 20:24

Güncelleme: 28.02.2025 - 20:24

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 90. bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Dizinin takipçileri yeni bölümde ne olacağını ve yeni bölümün ne zaman yayımlanacağını merak ediyor. Peki, Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümünde ne olacak, son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kızılcık Şerbeti’nin merakla beklenen yeni bölümü 28 Şubat Cuma günü SHOW TV ekranlarındaki yerini alacak.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Sönmez’in rahatsızlığıyla dağılan Kıvılcım toparlanmaya çalışırken, Işıl ile Abdullah’ın yakınlığı Asude’nin dikkatini çeker. Doğa’nın değişimi Ünal ailesini şaşırtırken Nilay, Meri’nin Mustafa’yla olan yakınlığını kıskanır.

Nursema ile İlhami’nin nişan merasiminde yaşanan büyük olay damga vurur. Nursema yüzükler takılırken İlhami yerine Firaz’ın adını söyler ve Firaz bu anlara şahit olur.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Sönmez hastalığından dolayı farklı davranışlar sergilemeye devam etmektedir. Kıvılcım annesini doktora götürür ancak konacak teşhis hiçbirini mutlu etmeyecektir. Bu kötü dönemde en büyük desteği Ömer’den görür. Asude ve Abdullah’ın şirketteki güç savaşı devam eder. Yeni evinden dolayı keyfi çok yerinde olan Doğa, bir davet düzenleyerek tüm tanıdıklarını ve aileleri çağırır. Herkesin güzel evini görmesini istiyordur. Sevtap iyileşerek hastaneden çıkar ve Nilay’ın onun için tuttuğu eve yerleşir. Haluk ile arkadaşlığını sürdürmeye devam eder. Abdullah ve Işıl’ın ilişkisi başlamış, günden güne ilerlemektedir. Yaptıkları ufak kaçamakların ise ortaya çıkması çok da uzak değildir.