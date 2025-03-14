Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Yalı Çapkını dizisinde ne oldu?

Yayınlanma: 14.03.2025 - 20:57

Güncelleme: 14.03.2025 - 20:57

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını 98. bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Dizinin takipçileri yeni bölümde ne olacağını ve yeni bölümün ne zaman yayımlanacağını merak ediyor. Peki, Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Yalı Çapkını dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yalı Çapkını’nın merakla beklenen yeni bölümü 14 Mart Cuma günü Star TV ekranlarındaki yerini alacak.

YALI ÇAPKINI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Ferit, Orhan ve Seyran tarafından sırtından bıçaklandığını düşünerek büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Aile içindeki gerilim tırmanırken Ferit’in şirketteki geleceği tehlikeye girer. Bu sırada Suna ve Abidin, aileleriyle olan gerilimleri aşmaya çalışırken Karam’ın gölgesi tekrar üzerlerine düşer. Suna, Abidin’le yeni bir hayat kurmaya karar verir, ancak Karam’ın tehlikeli planları her şeyi altüst edebilir.