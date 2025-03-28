Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünde ne oldu?

Yayınlanma: 28.03.2025 - 19:31

Güncelleme: 28.03.2025 - 19:31

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını 100. bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Dizinin takipçileri yeni bölümde ne olacağını ve yeni bölümün ne zaman yayımlanacağını merak ediyor. Peki, Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Yalı Çapkını dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yalı Çapkını’nın merakla beklenen yeni bölümü 28 Mart Cuma günü Star TV ekranlarındaki yerini aldı.

YALI ÇAPKINI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Ferit ve Seyran, sonunda mutluluğa adım atarak evlenir. Ancak bu yeni başlangıç, aile içinde çeşitli gerilimleri de beraberinde getirir. Kutlama gecesinde tüm aile bir araya gelir. Ancak eğlenceyi gölgeleyen bir olay yaşanır: Serpil’in geçmişi, ailenin peşini bırakmaz.