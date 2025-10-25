Yapay Zeka filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Yann Gozlan üstleniyor. Peki, Yapay Zeka filminin konusu ne? Yapay Zeka filminin oyuncuları kim?

YAPAY ZEKA FİLMİNİN KONUSU NE?

Yazar Clarissa, yeni romanı için kendisine atanan yapay zekayla iş birliği yapmaya başlar; ancak bu ortaklık kısa sürede tuhaf bir güç savaşına dönüşür. Dalloway adını taşıyan dijital zeka bağımsızlaştıkça, Clarissa ilham ve kontrol arasındaki sınırların silindiği bir kâbusun içine çekilir.

YAPAY ZEKA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Cécile De France

Lars Mikkelsen

Anna Mouglalis

Frédéric Pierrot

Freya Mavor

YAPAY ZEKA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Yapay Zeka filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.