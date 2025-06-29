Emrah Aguş'un yönetmenliğini üstlendiği Yardımcı Oyuncu dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Yardımcı Oyuncu dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Yardımcı Oyuncu dizisi nerede yayımlanıyor?

YARDIMCI OYUNCU DİZİSİNİN KONUSU NE?

Bir çıkış yolu ararken tesadüfen girdiği yardımcı oyuncu kahvesinde bir anda kendisini çok farklı bir hayatın içinde bulur. Sıkıntılı bir süreç yaşayan Murat, tesadüfen girdiği yardımcı oyuncu kahvehanesinde, nakit ödeme karşılığında bir günlüğüne mafya dizisi setinde yardımcı oyunculuk yapmayı kabul eder.

YARDIMCI OYUNCU DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Sercan Badur

Birand Tunca

Öykü Naz Altay

YARDIMCI OYUNCU DİZİSİ NEREDE YAYIMLANIYOR?

Yardımcı Oyuncu dizisi Tabii ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.