Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 15:29

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 15:38

Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal ve daha bir çok ünlü ismi kadrosunda bulunduran Yargı dizisi 56. bölümüyle dikkatleri üzerine çekti. Peki, Yargı 56. bölümünde neler oldu? Pars Savcı öldü mü? Ilgaz ve Ceylin barıştı mı? İşte, ayrıntılar...

YARGI 56. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ailesini sapasağlam bir araya getiren Ilgaz, Balkan mafyası vakasını tam olarak çözmeden bırakmama niyetindedir. Herkese bir şekilde zarar veren ve zor zamanlar geçirten bu çeteyi çökertmek ve ailesini tekrar bir arada tutmak en büyük amacıdır.

Özge için tehlike çanları çalmaktadır, ucu herkese değen büyük bir oyunun içerisine düşmüştür ancak onu bu cendereden çıkartabilecek beklenmedik bir yol arkadaşı edinecektir. Art arda gelen ölüm haberleri herkesi perişan etmiştir. Defne’nin psikolojisini düzeltmek ise gençlere ve Merdan’a kalmıştır.

Yekta, Ilgaz’ın dosyasına eski bir tanıdığı vasıtasıyla müdahil olabilmiştir. Kendisine kurulan oyunu Ömer sayesinde öğrenen Yekta için karşı hamlede bulunacağı bir plan yapma zamanıdır.

Ilgaz bir sürü badireden sonra Ceylin’le bir arada kalabilmek için büyük bir adım atma peşindedir. Başlarına gelen onca kötülüğün ardından her zamankinden daha da sıkı el ele tutuşmaları gerekecektir.

Pars Savcı dizi boyunca ortaya çıkmazken, son sahne izleyicilerde soru işareti yarattı. Sahnede görünen kesik ele bir kalem saplanmıştı. Kalemde Pars Savcının kullandığı kardeşinin adı Neva Seçkin yazması dikkat çekti. Ayrıca üzerindeki notta "Tüm sevdiklerin tek tek" yazıyordu. Pars savcının ölümünün ardındaki gerçek Yargı yeni bölümde ortaya çıkacak.