Yargı dizisi 3. sezonuyla ekranlara dönüyor!

Yayınlanma: 18.09.2023 - 11:16

Güncelleme: 18.09.2023 - 11:16

Kanal D ekranlarının sevien dizisi Yargı'nın yeni sezon tarihi belli oldu. 2 sezondur televizyon ekranlarından izleyicisi ile buluşan dizinin ne zaman başlayacağı sevenleri tarafından merak ediliyor. Peki, Yargı dizisinin 3. sezonu olacak mı, yeni sezonu ne zaman başlayacak? Yargı dizisi ne zaman sezon finali yaptı? İşte ayrıntılar...

YARGI DİZİSİNİN ÜÇÜNCÜ SEZONU OLACAK MI?

Yargı dizisinden yeni sezonun geleceği geçtiğimiz günlerde yayımlanan fragmanla duyurulmuştu.

YARGI DİZİSİ NE ZAMAN SEZON FİNALİ YAPTI?

Yargı, 7 Mayıs'ta yayımlanan bölümüyle sezon finali yapmıştı.

YARGI DİZİSİNİN SEZON FİNALİNDE NE OLDU?

Ilgaz’ın arayışı hayatını yıkıp dağıtacak olan noktada sonlanmak üzeredir artık; kaderi, adalet bekçisi gibi gördüğü Turgut Ali’nin tuttuğu silahın namlusunun ucundadır. Hayatında gördüğü en büyük ihanet olacak kurşunlarla vurulmadan önce, Turgut Ali’yle ilgili öğreneceği bambaşka gerçekler vardır.

Ceylin, Parla’nın kayıp olduğunu duyar duymaz hemen harekete geçer. Ancak bu yolun sonu öyle bir yere bağlanır ki, Eren ve Ceylin kendilerini acı dolu bir bilinmezliğin içinde çırpınırken bulur.

YARGI DİZİSİNİN YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizi, 64. bölümüyle üçüncü sezona başlayack. 24 Eylül Pazar günü sezonun ilk bölümü Kanal D ekranlarından yayımlanacak.

YARGI'NIN YENİ SEZONUNDA NE OLACAK?

Yargı'nın 64. Bölümünde Ceylin, öldüğünü düşündüğü Ilgaz'ı karşısında görünce duygusal anlar yaşar. Rafet Amir, kendi menfaatleri için polislik mesleğini kullanmaktan dolayı müfettişler tarafından istifaya zorlanır. Rafet, istemeye istemeye istifa eder...

YENİ SEZONDA KİMLER OLACAK?

Yeni sezonu heyecanla beklenen dizi Yargı’nın kadrosunda yapılan değişiklikler dikkat çekti. Ferit Kaya, Seda Türkmen, Müge Bayramoğlu, Çağla Demir, Ayşen Sezerel, Alican Altun, Ulvi Kahyaoğlu ve Özlem Turay gibi isimler kadroya dahil oldu.

YENİ SEZON FRAGMANI!