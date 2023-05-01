Yayınlanma: 01.05.2023 - 15:12

Güncelleme: 01.05.2023 - 15:12

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Uğur Aslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Zeyno Eracar, Uğur Polat ve Hüseyin Avni Danyal gibi oyuncuları kadrosunda barındıran ve 2 sezondur ekranlarda olan Yargı dizisinin final yapma kararı aldığı konuşuluyordu. Yargı dizisinin 3. sezonunun olup olmayacağı araştırılıyor. Peki, Yargı dizisi Ilgaz öldü mü? Kaan Urgancıoğlu diziden ayrılıyor mu? Yargı dizisi sezon finali ne zaman? Yargı 3. sezon ne zaman? İşte ayrıntılar...

YARGI DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Güçlü senaryosu ve konusuyla reyting listelerinde üst sıralarda yerini koruyan Yargı dizisinin 2. sezonun sonunda final kararı aldığı konuşuluyordu. Son olarak Yargı dizisinin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Yargı dizisinin 3. sezonda da ekranlarda olacağı duyuruldu.

YARGI DİZİSİ SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Final yapma kararından vazgeçen Yargı dizisi ani bir kararla sezon finali yapmaya karar verdi. Dizinin takipçileri sezon finalinin ne zaman olduğunu araştırıyor. Yayınlanan fragmanda dizisinin sezon finalini 7 Mayıs Pazartesi günü olduğunu duyuruldu.

YARGI DİZİSİ 3. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yargı dizisinin sezon finaline girmesine günler kala dizinin sevenleri yeni sezonun ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Yargı dizisinin 3. sezonunun ne zaman başlayacağına dair bir açıklama henüz yapılmadı.

YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ilgaz’ın arayışı hayatını yıkıp dağıtacak olan noktada sonlanmak üzeredir artık; kaderi, adalet bekçisi gibi gördüğü Turgut Ali’nin tuttuğu silahın namlusunun ucundadır. Hayatında gördüğü en büyük ihanet olacak kurşunlarla vurulmadan önce, Turgut Ali’yle ilgili öğreneceği bambaşka gerçekler vardır.

Ceylin, Parla’nın kayıp olduğunu duyar duymaz hemen harekete geçer. Ancak bu yolun sonu öyle bir yere bağlanır ki, Eren ve Ceylin kendilerini acı dolu bir bilinmezliğin içinde çırpınırken bulurlar.

ILGAZ ÖLÜYOR MU?

Ilgaz’ın acı haberini Eren’den alan Ceylin’in de ruhu ölür adeta. Ancak bir yandan da yapmadığı bir şeyle suçlanmaktadır, üstelik saklaması gereken bir sırrı da yüklenmişken.

Ilgaz’ın haberi herkesi mahveder; ancak Metin ve Çınar’ın herkesten daha büyük olan acısı onları bambaşka bir sınava sürükler…

Yekta yine kendisinden beklenmeyecek bir hamle yaparak cinayet soruşturmasına dahil olurken, Ömer’in herkesten bir adım önde giden planları başarıyla ilerlemektedir…

Ceylin, Ilgaz’ın acısıyla baş etmeye çalışırken adeta boşlukta uçuşan bir yaprak gibi hissizleşmiş ve hayattan kopmak üzeredir. Ancak gerçeği bulmak için mücadele gücü verecek bir bilgi, ona beklemediği bir anda gelecek ve bir nebze de olsa yaşama tutunmasına sebep olacaktır.