Yargı dizisinin Pars savcısından tartışma yaratan rest

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 08:01

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 08:35

Kanal D ekranlarında pazar akşamları yayınlanan Yargı dizisinde Pars karakterine can veren Mehmet Yılmaz Ak, dizinin en sevilen oyuncularındandı. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'ndan bile daha popüler olan Mehmet Yılmaz Ak beklenmedik bir şekilde diziye veda etmişti.

Mehmet Yılmaz Ak diziye ölerek veda etti. Final sahnesine bile gelmedi. Bu durum büyük tartışmalara yol açarken Mehmet Yılmaz Ak'ın sosyal medyadan yaptığı rest kokan paylaşım dikkat çekti.

DİKKAT ÇEKEN GÖNDERME

Yargı dizisinin en sevilen oyuncularından biri olan Mehmet Yılmaz Ak, geçtiğimiz bölümde diziye veda etmesiyle gündeme geldi. Apar topar diziden ayrılan Yılmaz Ak, yargı dizisine "Kimse kimsenin acısının bekçisi değildir" sözleriyle göndermede bulundu.

DİZİDEN NEDEN AYRILMIŞTI?

İşten ayrılma sebebi olarak Ak'ın, sağlık sorunları ve deprem korkusu nedeniyle ailesi ile birlikte olması gerekçe gösterilmişti.

ÇALIŞMA ARKADAŞLARINI KIZDIRDI

Bu durum dizi senaristi Sema Ergenekon'un ve Hatay'da akrabalarının büyük kısmını kaybeden Uğur Aslan'ın tepkisine neden olmuştu.

Bunun üzerine Akın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım tepkilere gönderme olarak algılandı.

Oyuncu, klinik psikolog Beyhan Budak'ın "Kimse kimsenin acısının bekçisi değildir" cümlesi ile başlayan sözlerini Instagram hesabı üzerinde yayınladı.

Mehmet Yılmaz Ak'ın yaptığı paylaşımda, "Kimse kimsenin acısının bekçisi değildir.

'Benim acım seninkinden daha fazla' demek, ne acı çekene ne de bu cümleye muhatap olana iyi gelir… Herkesin acısı bireyseldir ve bir diğeriyle kıyaslanamaz.

Sen de benim çektiğim gibi ve aynı şekilde acı çekeceksin demek zorbalıktır.." sözleri yer aldı.

İŞTE O PAYLAŞIM