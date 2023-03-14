Kızılcık Şerbeti dizisinden kötü haber! Artık göremeyeceksiniz

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 22:02

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 00:26

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi bir yandan izlenme rekorları kırarken bir yandanda şikayet üstüne şikayet alıyor. Geçtiğimiz günlerde Kızılcık şerbeti dizisiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşanmıştı. Barış Kılıç; Evrim Alasya; Sıla Türkoğlu; Sibel Taşçıoğlu; Müjde Uzman; Settar Tanrıöğen; Doğukan Güngör gibi oyuncuların yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi için RTÜK inceleme başlatmıştı.

Cumhuriyet.com.tr sayfalarında RTÜK tarafından başlatılan incelemenin detaylarına yer vermiştik. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin yapmış olduğu açıklamada “Show TV medya hizmet sağlayıcısında ‘Kızılcık Şerbeti’ isimli dizide kadına karşı şiddet ve kadınlara baskıyı teşvik etmeye yönelik yayınlara ilişkin inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadelerine yer vermişti.

RTÜK'ün inceleme başlattığı Kızılcık şerbeti dizisinden bir kötü haber daha geldi. Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşan 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde Ömer karakterinin (Barış Kılıç) avukatı Can’a hayat veren Oral Özer, ekibe veda edecek.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçen hafta 'Yalı Çapkını' dizisini AB’de geçen Gold Film imzalı dizi, Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün imzasını taşıyor. Dizinin başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Doğukan Güngör ve Settar Tanrıöğen yer alıyor.

İddialara göre Kızılcık Şerbeti dizisinden önümüzdeki günlerde başka oyuncularda ayrılacak.