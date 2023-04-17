Yargı seyircilerini üzen gelişme! Neden ekranda yer almayacak?

Yayınlanma: 17.04.2023 - 23:46

Güncelleme: 17.04.2023 - 23:46

Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerindeki Yargı dizisinin bayramda ekrana gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Gelen bilgilere göre Yargı dizisi ekrana gelmeyecek.

Bayram nedeniyle Yargı dizisi 1 haftalık ara verecek. Sonrasında ise Yargı dizisinin yeni bölümleri ekranda yer almaya devam edecek.

YARGI DİZİSİ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Öte yandan Yargı dizisinin final tarihi de kesinleşti. Yargı gelen bilgilere göre Eylül ayında final yaparak ekranlara veda edecek.

YARGI DİZİSİ HAKKINDA BAZI BİLGİLER

Yargı, Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, ilk bölümü 19 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan dram, aksiyon, psikolojik gerilim, polisiye ve suç türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz paylaşmaktadır.



KAAN URGANCIOĞLU VEDA EDECEK İDDİALARI

Öte yandan dizide Ilgaz karakterine hayat veren Kaan Urgancıoğlu'nun bir süre sonra dizinin kadrosuna veda edeceği öne sürüldü. İddialara göre Kaan Urgancıoğlu senaryo gereği ölerek diziye veda edecek.