Yargı dizisinin set ekibi, RTÜK'ün Kızılcık Şerbeti'ne verdiği cezayı protesto etti

Sevilen dizi Yargı'nın set ekibi, RTÜK'ün rakip dizi Kızılcık Şerbeti'ne verdiği 5 hafta durdurma ve 1,5 milyon TL'lik cezaya tepki gösterdi. Dizi ekibi, RTÜK'ün kararını "Sansüre hayır" pankartları açarak protesto etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.04.2023 - 09:43
Yargı dizisinin set ekibi, RTÜK'ün Kızılcık Şerbeti'ne verdiği cezayı protesto etti
Abone Ol google-news

Başrollerini Müjde Uzman, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sibel Taşıçıoğlu ve Settar Tanrıöğen'in oynadığı Kızılcık Şerbeti dizisi RTÜK'ten ceza aldı. 

Dizide kadına şiddet sahneleri olduğunu öne süren RTÜK, 5 hafta durdurma ve 1,5 milyon TL para cezası verdi. Dizinin cuma akşamı yayınlanacak olan bölümü de bir anda kesildi ve yerine 'İslamofobi' belgeseli yayınlandı.

Avukatların skandal karara itiraz edeceği öğrenildi.

CEZAYI PROTESTO ETTİLER

Kızılcık Şerbeti'ne verilen ceza sosyal medyanın gündemine otururken dizinin oyuncularından ve birçok ünlü ismin tepkisini çekti. 

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi de rakip diziye verilen cezayı protesto etti. Aralarında başrol oyuncusu Pınar Deniz'in de olduğu ekip "Kızılcık Şerbeti. Sansüre hayır" yazılı pankartlar açarak cezaya tepki gösterdi.

"O KADAR İNSANI EKMEĞİNDEN EDİYORSUNUZ"

Yargı dizisinde Ceylin karakterini oynayan Pınar Deniz, Instagram hesabından karara sitem ederek Kızılcık Şerbeti ekibinin 5 hafta boyunca para ceza kazanmayacağını belirterek "Neden? Gerçekten neden? O kadar insanı ekmeğinden ediyorsunuz. Çok yazık gerçekten…" dedi.



yargı Yargı dizisi kızılcık şerbeti RTÜK

İlgili Haberler

Armağan Çağlayan'dan 'Kızılcık Şerbeti' paylaşımı: Yanılmasam iyiydi

Armağan Çağlayan'dan 'Kızılcık Şerbeti' paylaşımı: Yanılmasam iyiydi
Kızılcık Şerbeti neden sakıncalı bulundu?

Kızılcık Şerbeti neden sakıncalı bulundu?
'Kızılcık Şerbeti' tartışmalarına Nagehan Alçı da katıldı

'Kızılcık Şerbeti' tartışmalarına Nagehan Alçı da katıldı

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler